Fratelli D' Italia sulla riconferma di Masci sindaco | Premiato il merito le opposizioni scendano dall' autoscontro

I membri di Fratelli d'Italia commentano la riconferma di Masci come sindaco, affermando che si tratta di un risultato che premia il merito. Invitano le opposizioni, rappresentate da Costantini e altri, a smettere di confrontarsi in modo acceso e a concentrarsi sulle reali responsabilità di un’opposizione efficace. La loro dichiarazione invita quindi a un cambio di approccio nel confronto politico locale.

“È tempo che Costantini e compagni scendano dal loro gioco preferito, l’autoscontro, e comincino a dedicarsi a ciò per cui i cittadini li hanno votati: una opposizione seria, credibile e costruttiva”. A dichiaralo è il deputato FdI Guerino Testa commentando la rielezione, per la terza volta consecutiva, del sindaco Carlo Masci nella tornata elettorale parziale dell’8 e del 9 marzo. “La consultazione – aggiunge Testa - segna la conclusione di una fase politica caratterizzata da forte contrapposizione e da un clima di tensione che ha accompagnato l’intera campagna elettorale del centrosinistra”. Il dito lo punta quindi di nuovo verso il... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

