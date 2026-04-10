Carcare il sindaco | Chi rompe paga solo così tolgo le denunce ai vandali

Il sindaco di Carcare ha dichiarato che chi commette atti vandalici dovrà pagare per i danni causati. Ha invitato pubblicamente gli autori degli atti, o i loro genitori se sono minori, a farsi avanti per rimborsare le spese di riparazione di scritte sui muri e danneggiamenti all’arredo urbano. La proposta mira a sanzionare i comportamenti vandalici e a recuperare le spese sostenute per ripristinare gli spazi pubblici.

Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri ha invitato pubblicamente gli autori degli atti vandalici (o i loro genitori, in caso di minori) a farsi avanti per riparare economicamente ai danni causati, come scritte sui muri o danneggiamenti all'arredo urbano. Primo riscontro positivo: Il sindaco ha già confermato di aver incontrato un genitore che, responsabilmente, si è dichiarato pronto a pagare per i danni arrecati dal figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Carcare, il sindaco: "Chi rompe paga, solo così tolgo le denunce ai vandali" Caso referendum, il sindaco replica ai dem: “Nessuna offesa, difendo solo chi vota Sì dagli attacchi”Il sindaco di Castrocaro risponde a Pd e opposizioni: "Polemica strumentale, è un mio diritto prendere posizione. Vandali distruggono luci da terra, il sindaco su tutte le furie: "Falliti e imbecilli"Due luci da terra lungo il percorso riqualificato - ma non ancora inaugurato - che consente di raggiungere l'antica torre aragonese di Torre Mileto,... Temi più discussi: A Carcare adesso chi rompe paga solo così tolgo le denunce ai vandali; La Pro loco di Carcare è salva, Mirri: Un gruppo di soci traghetterà l’attività fino al rinnovo del direttivo; Due presidenti. Scajola: Con Cirio per un tema strategico, le infrastrutture. Rilancio del progetto Armo-Cantarana e bretella Albenga-Carcare-Predosa; Servizio Civile 2026: la Croce Bianca di Carcare ha ancora 6 posti disponibili per giovani volontari. A Carcare adesso chi rompe paga solo così tolgo le denunce ai vandaliOra il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, è pronto ad adottare la politica della tolleranza zero: si dice disponibile a ritirare le denunce già fatte contro ignoti, ma pretende che i danni vengano ... ilsecoloxix.it Carcare, pronto il bando comunale rivolto alle nuove aperture commerciali: a disposizione 50 mila euroCarcare, pronto il bando comunale rivolto alle nuove aperture commerciali: a disposizione 50 mila euro ... msn.com Carcare, auto in fiamme davanti alla sede dell’Asl 2: attimi di paura ieri mattina Leggi articolo https://to.news/L2cc - facebook.com facebook