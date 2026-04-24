Ultimo impegno per l’Etrusca a Borgomanero

Domenica alle 18, l’Etrusca Basket San Miniato giocherà l’ultima partita della stagione sul campo di Borgomanero, chiudendo così il girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Questa sarà la quindicesima e ultima giornata di incontri per la squadra, che si prepara ad affrontare la sfida prima della conclusione del campionato.

Ultimo impegno della stagione per l’ Etrusca Basket San Miniato, che tornerà in campo domenica alle ore 18, sul parquet di Borgomanero per la quindicesima e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. I biancorossi arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro la Mens Sana Siena, che ha comunque confermato i segnali di crescita della squadra sotto il profilo dell’intensità e della qualità del gioco. Nel corso della stagione San Miniato ha alternato prestazioni convincenti ad altre più discontinue, mostrando nel complesso una buona identità e la capacità di competere anche contro avversari di alto livello. La trasferta...🔗 Leggi su Lanazione.it

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