Pnrr l’ultimo colpo di reni per i cantieri | Foti | Serve un impegno straordinario

Il governo e le regioni lavorano intensamente negli ultimi mesi per chiudere i cantieri aperti del Pnrr. A meno di tre mesi dalla scadenza del 31 agosto, tutti cercano di accelerare i lavori, consapevoli dell’importanza di rispettare i tempi. Il ministro Foti ha chiesto uno sforzo straordinario, perché questa fase finale richiede un impegno forte e immediato.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sta per concludersi con un’ultima spinta urgente. A pochi mesi dalla data limite, prevista per il 31 agosto, il governo e le regioni stanno cercando di accelerare i tempi per completare gli ultimi cantieri. Il ministro degli Affari europei Tommaso Foti ha evidenziato la necessità di un “colpo di reni” per chiudere l’operazione entro i termini previsti. Nel corso di un convegno promosso da Ance al Tecnopolo di Bologna, l’emergenza “ultimo miglio” è stata messa in evidenza con un bilancio di 13,5 miliardi soltanto in Emilia-Romagna. Sono ormai 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo spinge per accelerare i lavori del Pnrr, ormai agli ultimi passi.

L’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava rata del PNRR, per un valore di 12,8 miliardi di euro, dopo aver raggiunto con successo 32 obiettivi.

