Ultimissime Inter LIVE | Le parole di Thuram dopo la Roma Il Barcellona molla Bastoni?

Nelle ultime ore, il centrocampo e le trattative di mercato continuano a tenere banco. Un commento di un ex calciatore sulla vittoria della squadra di casa è stato al centro dell’attenzione durante la diretta. Nel frattempo, si fa sempre più insistente la voce che il club spagnolo abbia deciso di non procedere con l’acquisto di un difensore italiano. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale, offrendo uno sguardo completo sulle novità del giorno.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 06 APRILE. Mercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro.. Mercato Inter, il Barcellona vira su altri obiettivi? L’alternativa a Bastoni arriverebbe sempre dalla Serie A: ecco i dettagli Thuram a Sky Sport: «Ho avuto un calo! Il 9 dell’Inter non può non segnare per tre mesi». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Le parole di Thuram dopo la Roma. Il Barcellona molla Bastoni? Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona non molla Bastoni. Vieri parla così alla vigilia del derbyMercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il... Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, il Barcellona non molla Bastoni. Vieri parla così alla vigilia del derbyCalciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al... Temi più discussi: Calciomercato – Inter-Barcellona, idea scambio Bastoni-Dani Olmo: le ultimissime; Soulé gioca titolare Inter-Roma o va in panchina? Le ultime sull'argentino e la probabile formazione di Gasperini; Calciomercato Inter – Trattative live per Lautaro Rivero: piace sempre di più; Lautaro Martinez gioca Inter-Roma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio. Inter-Roma, ancora problemi per Calhanoglu: le ultimeLe ultime Inter news riguardano le condizioni fisiche di Calhanoglu dopo le gare con la Turchia. Chivu spera di averlo con la Roma ... interlive.it Live - disastro nazionale, crollo dei (ner)azzurri: povero Chivu! Verso Inter-Roma: le ultimissimePrepariamoci insieme a Inter-Roma, match in programma la domenica di Pasqua a San Siro e prima delle 8 finali da qui a fine campionato. Chivu ritrova Lautaro ma deve fare i conti con la delusione degl ... msn.com Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Roma x.com Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime facebook