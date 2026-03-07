Ultimissime Inter LIVE | Il Barcellona non molla Bastoni Vieri parla così alla vigilia del derby
Il Barcellona ha manifestato interesse per Bastoni, senza confermare però ufficialmente l’acquisto. Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del derby, commentando la situazione delle squadre e dei giocatori coinvolti. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle ultime novità riguardanti le squadre e i protagonisti del campionato. Le ultime notizie sono disponibili in tempo reale.
Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni, ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Bastoni Barcellona, è tentazione blaugrana: l’ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa. La situazione Kostov infiamma il mercato: il top club sfida l’Inter ma la Stella Rossa fa muro. Cosa sta succedendo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore giovanile Inter, Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione e non sarà il solo! La rivelazione Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ultimissime Inter LIVE: Nuovo nome per la porta nerazzurra. Novità sull’interesse del Barcellona per BastoniMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i...
Temi più discussi: Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Chivu perde Lautaro, Bonny in dubbio; Formazioni ufficiali Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny, Thuram e Frattesi; Pronostici Como-Inter: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 03.03.2026 Coppa Italia; Formazioni ufficiali Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De Rossi.
