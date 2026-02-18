Seta la Regione conferma | Si va verso un’azienda unica del trasporto locale
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato che si sta lavorando per creare un’azienda unica del trasporto pubblico locale, a seguito delle difficoltà riscontrate nel coordinare diverse realtà regionali. La decisione nasce dall’esigenza di semplificare i servizi e migliorare la qualità delle corse, rispondendo alle richieste di cittadini e lavoratori. L’obiettivo è unificare le aziende di trasporto, mantenendo le caratteristiche di ogni territorio. L’operazione mira a rendere più efficiente il sistema di mobilità regionale, con un’attenzione particolare alle esigenze degli utenti.
Costruire un modello di azienda di trasporto pubblico «capace di unire e valorizzare le esperienze maturate nei territori, mettendo al centro l’interesse generale, per offrire servizi migliori alle cittadine e ai cittadini dell’Emilia-Romagna». L’azienda unica è al tempo stesso una sfida e un’opportunità che dovrà poggiare su un piano industriale credibile e su regole di governance equilibrate e trasparenti. Su queste basi Regione ed Enti locali procederanno in un percorso condiviso di approfondimento con l’obiettivo di rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale. L’azienda Seta – che opera a Piacenza, Reggio Emilia e Modena - è quindi destinata a fondersi con le altre realtà di Bologna e della Romagna.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Verso l’azienda unica regionale di trasporto pubblico locale: "Sistema sotto pressione, sfida strategica"L’Emilia-Romagna sta spingendo verso la creazione di un’azienda unica di trasporto pubblico locale, perché il sistema attuale fatica a rispondere alle esigenze di mobilità.
Seta, futura azienda unica. Verso la ’santa alleanza’. I tre Comuni soci uniti lanciano la sfida a BolognaMartedì, Michele de Pascale, presidente della Regione, ha chiamato a raccolta i sindaci e i dirigenti delle aziende di trasporto di tre comuni, creando così le basi per l’unificazione di Seta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Seta, futura azienda unica. Verso la ’santa alleanza’. I tre Comuni soci uniti lanciano la sfida a BolognaMartedì convocati in Regione aziende, sindaci e il presidente de Pascale. Nel frattempo incarico a un tecnico per il patto tra Modena, Reggio e Piacenza. Anche il Comune di Bologna non ha fretta: Ne ... msn.com
Seta, tensione sull’azienda unica. I Comuni sfidano la Regione. Battaglia a colpi di ultimatumMomento di massima turbolenza per il trasporto pubblico locale. ‘L’effetto Cavallaro’, dal nome del sindaco di Rubiera che ha innescato la svolta, ha ribaltato il fronte allineando Reggio alle ... ilrestodelcarlino.it
Nella foto un allevamento del baco da seta in Sicilia. LA STORIA della "VIA DELLA SETA" Siciliana La bachicoltura è arrivata in Europa grazie ai Bizantini. Dopo la conquista della Sicilia da parte degli Arabi, la regione divenne sede di ingenti coltivazioni di ba facebook