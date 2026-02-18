Seta la Regione conferma | Si va verso un’azienda unica del trasporto locale

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato che si sta lavorando per creare un’azienda unica del trasporto pubblico locale, a seguito delle difficoltà riscontrate nel coordinare diverse realtà regionali. La decisione nasce dall’esigenza di semplificare i servizi e migliorare la qualità delle corse, rispondendo alle richieste di cittadini e lavoratori. L’obiettivo è unificare le aziende di trasporto, mantenendo le caratteristiche di ogni territorio. L’operazione mira a rendere più efficiente il sistema di mobilità regionale, con un’attenzione particolare alle esigenze degli utenti.

Costruire un modello di azienda di trasporto pubblico «capace di unire e valorizzare le esperienze maturate nei territori, mettendo al centro l’interesse generale, per offrire servizi migliori alle cittadine e ai cittadini dell’Emilia-Romagna». L’azienda unica è al tempo stesso una sfida e un’opportunità che dovrà poggiare su un piano industriale credibile e su regole di governance equilibrate e trasparenti. Su queste basi Regione ed Enti locali procederanno in un percorso condiviso di approfondimento con l’obiettivo di rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale. L’azienda Seta – che opera a Piacenza, Reggio Emilia e Modena - è quindi destinata a fondersi con le altre realtà di Bologna e della Romagna.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Verso l’azienda unica regionale di trasporto pubblico locale: "Sistema sotto pressione, sfida strategica"L’Emilia-Romagna sta spingendo verso la creazione di un’azienda unica di trasporto pubblico locale, perché il sistema attuale fatica a rispondere alle esigenze di mobilità.

Seta, futura azienda unica. Verso la ’santa alleanza’. I tre Comuni soci uniti lanciano la sfida a BolognaMartedì, Michele de Pascale, presidente della Regione, ha chiamato a raccolta i sindaci e i dirigenti delle aziende di trasporto di tre comuni, creando così le basi per l’unificazione di Seta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.