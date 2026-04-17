Fisco per la rottamazione 5 delle cartelle ultima chiamata il 30 aprile
Il termine per la presentazione della domanda di rottamazione delle cinque cartelle di pagamento è fissato al 30 aprile. La richiesta deve essere inviata tramite il portale online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Successivamente, entro il 30 giugno, bisogna completare il pagamento delle somme dovute per usufruire della procedura di definizione agevolata. La procedura riguarda debiti iscritti a ruolo e in scadenza.
Domanda da presentare online sul sito di agenzia delle Entrate Riscossione. Poi entro il 30 giugno i contribuenti che hanno aderito riceveranno è la comunicazione delle somme dovute.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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