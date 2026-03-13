Christian Fioretti confermato segretario generale di FenealUil Marche

Christian Fioretti è stato confermato come segretario generale della FenealUil Marche. La sua nomina riguarda le aree di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni, formazione professionale, contrasto al lavoro nero e al dumping contrattuale, oltre all’adeguamento dei salari. La conferma è stata annunciata nella regione, dove Fioretti continuerà a rappresentare il sindacato in queste materie.

Eletti i nuovi organismi per i prossimi 4 anni. Fioretti: “La ricostruzione post sisma, il cantiere più grande d’Europa sia modello di ricostruzione”. Il Commissario Castelli: “Da maggio al via il badge di cantiere” ANCONA - Sicurezza, prevenzione degli infortuni, formazione, lotta al lavoro nero e al dumping contrattuale, adeguamento dei salari. Ecco i pilastri su cui FenealUil Marche intende concentrare la propria azione nel prossimo quadriennio ribadite nel VII Congresso Regionale “Insieme per Costruire.” tenutosi a Pesaro. Al termine della mattinata di confronto e di approfondimento è avvenuta l’elezione degli organismi congressuali di Feneal Uil Marche per il prossimo quadriennio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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