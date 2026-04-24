Ugento colpo alla mafia | villa e cavalli sequestrati al boss Zeus

La Dia di Lecce ha eseguito un sequestro di beni a Ugento, coinvolgendo un uomo ritenuto affiliato alla criminalità organizzata. Sono stati confiscati una villa e alcuni cavalli, con un valore stimato di 500 mila euro. Il provvedimento si riferisce a Vincenzo Minicozzi, considerato un elemento di spicco nell’ambito dell’operazione Zeus. L’azione si inserisce in un'operazione più vasta contro attività illecite legate alla mafia.

? Cosa sapere La Dia di Lecce sequestra villa e cavalli a Vincenzo Minicozzi a Ugento.. Il provvedimento da 500 mila euro colpisce il boss dell'operazione Zeus.. Il 21 aprile la Direzione investigativa antimafia di Lecce ha colpito il patrimonio di Vincenzo Minicozzi, un trentasette????nne di Ugento già coinvolto nell’operazione Zeus, attraverso un sequestro di beni per circa 500 mila euro. Seduti ai tavolini della piazza, dove il tempo sembra scorrere lento tra un caffè e l’altro, si sente parlare di queste manovre che arrivano direttamente dai tribunali. La vicenda ruota attorno a un uomo che, cinque anni fa, era finito nel mirino dei carabinieri della compagnia di Casarano durante l’indagine ribattezzata appunto Zeus.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ugento, colpo alla mafia: villa e cavalli sequestrati al boss Zeus Notizie correlate Mafia: beni per 11 mln sequestrati a boss e imprenditore a CataniaBeni per 10,8 milioni sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo Pef Catania nel capoluogo etneo. Mafia, colpo ai clan: 58 milioni sequestrati e 251 arresti nel 2025Il bilancio della lotta alla criminalità organizzata per l’anno 2025 evidenzia una pressione costante sulle strutture finanziarie dei clan, con...