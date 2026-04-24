L’AS Roma ha ufficializzato la fine del rapporto con l’allenatore Claudio Ranieri. La società ha reso nota la conclusione del rapporto, dopo che nelle ore precedenti erano circolati voci di un possibile addio. In una comunicazione ufficiale, l’AS Roma ha ringraziato Ranieri per il suo impegno e ha annunciato l’ingaggio di Gasperini come nuovo allenatore.

L’As Roma comunica in una nota che “ il rapporto con Claudio Ranieri è terminato “, già nella giornata di ieri circolavano rumors sul possibile divorzio tra l’ex allenatore e la società dei Friedkin. Il club giallorosso “desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’As Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranieri lascia la Roma, ora è ufficiale: “Grati per i suoi sforzi, piena fiducia in Gasperini”

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