La Roma ha reso ufficiale la fine della collaborazione con il Senior Advisor Claudio Ranieri. Il club ha inoltre comunicato di aver affidato la guida tecnica a Gian Piero Gasperini, esprimendo fiducia nel nuovo allenatore. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un comunicato ufficiale, segnando un cambiamento importante nello staff della squadra. La decisione si inserisce nell’ambito di una fase di riorganizzazione del club giallorosso.

Arriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri. Dopo le ultime ore di fuoco e i recenti battibecchi a distanza con Gian Piero Gasperini, alla fine la società ha scelto di dare fiducia all'allenatore e di interrompere il rapporto con Ranieri. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso. Il comunicato della Roma L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranieri, la Roma chiude i rapporti: ora è ufficiale. «Piena fiducia in Gasperini», il comunicato del club giallorosso

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