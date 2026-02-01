Juventus Next Gen ufficiale il ritorno di Mulazzi | i dettagli della trattativa e la formula del trasferimento

La Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno di Mulazzi, che torna in prestito alla squadra di Serie C dopo un anno. La trattativa si è conclusa in poche settimane e il giocatore riaccende le speranze di tornare in prima squadra. Mulazzi ha firmato un nuovo contratto fino alla fine della stagione, e ora si aspetta solo il via libera per essere convocato. La società punta molto su di lui, che ha già dimostrato il suo valore nel suo precedente periodo in bianconero.

Juventus Next Gen, Mulazzi ritorna in prestito in bianconero a distanza di un solo anno. Ecco i dettagli della trattativa per il classe 2003. La Juventus riaccoglie Gabriele Mulazzi a distanza di un anno. Passato al Sion nel febbraio 2025, il classe 2003 ritorna in bianconero con la formula del prestito in questa sessione di calciomercato. Ecco il comunicato della Vecchia Signora: « Un gradito ritorno in bianconero in questa seconda metà di stagione 20252026: Gabriele Mulazzi, passato nel febbraio 2025 a titolo definitivo al Sion, torna alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2026. QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il calciatore classe 2003 ha iniziato la sua carriera nel Settore Giovanile bianconero, scendendo in campo prima con l'Under 17 e poi con la Primavera, conquistando infine nel 2022 spazio anche in Next Gen con cui ha giocato complessivamente 63 partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ufficiale il ritorno di Mulazzi: i dettagli della trattativa e la formula del trasferimento

