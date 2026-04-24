Il GP della Turchia rientra in Formula 1 dal 2027 | quando come e perché la F1 torna a correre a Istanbul

Dal 2027, il Gran Premio di Turchia tornerà nel calendario della Formula 1, con una gara prevista a Istanbul. La corsa sarà inserita nel calendario per un periodo di cinque anni, fino al 2031. La decisione di riproporre il circuito turco viene ufficializzata con un contratto che copre questa fascia temporale. La gara si svolgerà nuovamente sul tracciato di Istanbul, che ospitò l’ultima edizione prima della pausa.

Il Gran Premio di Turchia torna nel calendario della Formula 1 dal 2027 con un contratto quinquennale fino al 2031. Istanbul Park sarà un appuntamento fisso e non una gara a rotazione: il nodo ora è capire chi farà spazio in un calendario destinato a restare al massimo a 24 GP.🔗 Leggi su Fanpage.it

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