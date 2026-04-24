Un giocatore del Benfica è stato squalificato per sei giornate dopo aver rivolto un insulto omofobo a un calciatore del Real Madrid durante una partita disputata il 17 febbraio. L'episodio ha attirato l'attenzione delle autorità sportive, che hanno deciso di applicare questa sanzione, e il giocatore coinvolto non potrà più partecipare alle prossime partite ufficiali. L'episodio ha suscitato reazioni nel mondo del calcio, ma il provvedimento si riferisce esclusivamente alle norme anti-discriminazione.

Alla fine, le giornate di squalifica inflitte a Gianluca Prestianni dopo il parapiglia con Vinicius sono 6, di cui 3 con la condizionale. Ma a stupire, per certi versi, è la motivazione: espressione omofoba, e non razzista come inizialmente dichiarato dall'attaccante del Real Madrid. L'argentino avrebbe rivolto al brasiliano l'espressione "maricon", che tradotta dallo spagnolo diventa "finocchio". La decisione della Uefa è arrivata oggi, e si riferisce a quanto accaduto durante la sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid del 17 febbraio scorso. Evidentemente, dunque, sono emerse in modo chiaro immagini e audio che hanno confermato le offese che il calciatore argentino avrebbe rivolto al brasiliano del Real, e la Uefa ha scelto una sanzione dura per evitare che si ripetano episodi di condotta discriminatoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uefa, stangata per Prestianni: 6 giornate per insulti omofobi contro Vinicius

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