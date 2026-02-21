Prestianni secondo lui per scagionarsi ha confessato alla Uefa di aver rivolto insulti omofobi non razzisti a Vinicius

Gianluca Prestianni ha ammesso alla Uefa di aver rivolto insulti omofobi a Vinicius Jr, tentando di dimostrare la propria innocenza. La confessione arriva dopo le accuse di razzismo rivolte al giovane calciatore, legate a un episodio avvenuto durante una partita recente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che seguono con interesse gli sviluppi e le eventuali conseguenze per l’atleta. La UEFA sta valutando le sue dichiarazioni e le prove raccolte.

Gianluca Prestianni, accusato di razzismo nei confronti di Vinicius Jr, si è difeso con la Uefa affermando di aver offeso il brasiliano con un insulto omofobo. Secondo quanto riportato da L'Equipe (che cita Espn ): Dopo quanto accaduto tra Vinicius e Gianluca Prestianni durante l'andata dei play-off di Champions League tra Benfica e Real Madrid, la Uefa ha aperto un'inchiesta sui presunti insulti razzisti dell'argentino nei confronti del giocatore del Real. Secondo le informazioni di Espn, l'attaccante del Benfica ha dichiarato di aver pronunciato insulti omofobi e non razzisti nei confronti di Vinicius.