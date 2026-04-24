L'Unione Europea ha approvato l'uso di un nuovo vaccino che combina le protezioni contro il Covid e l'influenza, basato sulla tecnologia mRna. L'azienda produttrice ha confermato che il vaccino ha mostrato un profilo di sicurezza e tollerabilità considerato adeguato durante gli studi clinici. La decisione permette di utilizzare questa soluzione come strumento di prevenzione contro entrambe le malattie stagionali e pandemiche.

Moderna ha annunciato che la Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di questo vaccino combinato a mRna per l’utilizzo in persone di età pari o superiore a 50 anni. L’ok arriva dopo il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema ed è valido in tutti i 27 Stati membri dell’Ue, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, informa l’azienda. Il prodotto è il quarto autorizzato di Moderna. “Accogliamo con favore l’approvazione della Commissione Europea per il primo vaccino combinato influenza più Covid-19 al mondo – ha dichiarato Stéphane Bancel, Ceo di...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - UE: via libera a vaccino combinato a mRna per Covid e influenza

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