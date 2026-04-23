Covid e influenza | arriva il primo vaccino combinato per over 50

La Commissione europea ha approvato il primo vaccino combinato che protegge sia dal Covid-19 sia dall'influenza stagionale per le persone sopra i 50 anni. Il nuovo vaccino è prodotto dalla società Moderna e rappresenta una novità nel panorama delle immunizzazioni stagionali. La decisione segue le valutazioni delle autorità sanitarie europee e mira a semplificare le campagne di vaccinazione per questa fascia di età.

? Cosa sapere La Commissione europea autorizza il vaccino combinato Moderna contro Covid e influenza per over 50.. La nuova tecnologia mRNA mira a semplificare le vaccinazioni e proteggere i sistemi sanitari europei.. La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio del primo vaccino combinato a mRNA contro l’influenza e il Covid-19, destinato alle persone con età pari o superiore ai 50 anni. Il provvedimento, che coinvolge tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, segue il parere positivo espresso dal Comitato per i medicinali a uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea del farmaco (EMA).🔗 Leggi su Ameve.eu

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