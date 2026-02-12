Vibrazioni Sestri Ponente incontro per i ristori | Accordo soddisfacente o andremo per vie legali

Oggi si è tenuto un incontro tra le associazioni dei consumatori e l’Autorità Portuale di Sestri Ponente per discutere dei ristori legati ai lavori di ribaltamento a mare del cantiere. Le associazioni chiedono chiarimenti e risarcimenti, e se non troveranno un accordo soddisfacente, minacciano di ricorrere alle vie legali. La discussione si è accesa, e ora si attende una risposta concreta dalle parti coinvolte.

In Autorità Portuale confronto tra le associazioni dei consumatori liguri, associazione regionale della proprietà edilizia e imprese che hanno effettuato i lavori per il ribaltamento a mare Al centro del tavolo ci sono le note problematiche relative ai disagi vissuti dai residenti della zona tra vibrazioni dei muri di casa, di oggetti e mobili come se fossero scosse di terremoto. Il tutto legato a un con l'infissione di pali di grande diametro mediante utilizzo di vibroinfissori e batti-palo, in un'area interna a Fincantieri. Una vicenda iniziata a fine 2024 e proseguita con diverse iniziative e proteste portate avanti dal Comitato Danneggiati e dalle associazioni dei consumatori.

