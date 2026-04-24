Udine perde terreno sui redditi | medaglia di legno in provincia e sorpassata da Trieste e Pordenone

A Udine, il reddito imponibile medio nel 2025 si attesta a circa 25.764 euro, posizionando la provincia al settimo posto in regione. Tuttavia, rispetto ad altre aree della regione, la provincia si trova in una posizione meno favorevole, arrivando a perdere terreno rispetto a Trieste e Pordenone. A livello nazionale, il Friuli Venezia Giulia si colloca all’ottavo posto con una media di oltre 25.700 euro.

Il Friuli Venezia Giulia si colloca all’ottavo posto in Italia per reddito imponibile medio, con 25 mila e 764 euro dichiarati nel 2025. Un dato che conferma la regione nella fascia alta del Paese, ma ancora distante dalle realtà più ricche come la Lombardia, che supera i 29 mila euro. Il quadro.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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