Un uomo afgano di 30 anni è stato condannato dal tribunale di Udine a otto mesi di carcere per aver aggredito con una bottiglia un uomo filippino nel quartiere Borgo Stazione. La sentenza riguarda un episodio di lesioni personali aggravate avvenuto di recente. La decisione è stata emessa sulla base delle prove raccolte durante il procedimento giudiziario.

? Cosa sapere Udine, il tribunale condanna un afghano di 30 anni per l'aggressione a un filippino.. Sentenza di otto mesi di reclusione per lesioni personali aggravate nel quartiere Borgo Stazione.. Otto mesi di reclusione per un uomo afghano di 30 anni condannato dal Tribunale di Udine per aver aggredito con una bottiglia un cittadino filippino nel quartiere Borgo Stazione. Il giudice Matteo Carlisi ha pronunciato la sentenza in merito alle lesioni personali aggravate subite dall’uomo di nazionalità filippina, che nel frattempo aveva riportato un trauma alla testa. L’episodio violento, avvenuto tra le strade della zona stazione, ha il trentenne coinvolto colpire la vittima, di due anni più grande rispetto all’aggressore, con un oggetto contundente recuperato sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, carcere per l’afghano che sferzò con una bottiglia un filippino

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