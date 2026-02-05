Giovane arrestato in Sicilia dopo che un colpo di machete ha ferito una bottiglia durante una lite nel locale bar

Un giovane di 22 anni è stato arrestato in Sicilia dopo un episodio di violenza in un locale bar, dove ha colpito una bottiglia con un machete durante una lite. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Il ragazzo, dopo aver ferito la bottiglia, è stato fermato e portato in caserma. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha scosso i presenti.

**Un giovane di 22 anni è stato arrestato in Sicilia dopo un episodio di violenza in un locale bar, dove è stato colpito con un colpo di machete che ha spezzato una bottiglia. L'uomo, residente a Ragusa, è stato denunciato per lesioni aggravate in concorso, minacce a mano armata e porto di un coltello. Le indagini sono state avviate a seguito di un incidente avvenuto nell'agosto 2025, quando l'indagato aveva già provocato altre due aggressioni, tutte a causa di litigi nei locali pubblici.** L'episodio si è svolto a Ragusa, nella provincia di Caltanissetta, in un ambiente tipico delle zone urbane della Sicilia meridionale, dove la presenza di bar e posti di ristorazione rappresenta uno spazio frequentato per le attività sociali, ma anche per eventi di tipo violento.

