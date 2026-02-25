Ucraina botta e risposta tra Zelensky e von der Leyen nell’anniversario dell’invasione Dall’oleodotto Druzhba all’adesione | i punti di frizione

Volodymyr Zelensky ha criticato l’Unione Europea per le esitazioni sul supporto militare, accusando Bruxelles di rallentare l’invio di aiuti essenziali. La sua dichiarazione arriva mentre si avvicina il primo anniversario dell’invasione russa, e la tensione tra Kiev e l’Europa si fa più evidente. Zelensky ha anche menzionato le difficoltà nel negoziare un accordo sul gas attraverso l’oleodotto Druzhba, evidenziando le divergenze tra le due parti. La discussione si intensifica in un momento di grande incertezza.

Non più tardi di una settimana fa, Volodymyr Zelensky e soprattutto i leader europei immaginavano la giornata del 24 febbraio come un’occasione per ribadire l’unità tra Kiev e Bruxelles contro l’invasore russo. E il messaggio di apertura della conferenza stampa nella capitale ucraina, dove il capo dello Stato ha ospitato, tra gli altri, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e quello del Consiglio Ue, Antonio Costa, andava in quella direzione: “Sappiamo che non siamo soli. Grazie per il vostro sostegno e la vostra amicizia”, ha detto il leader ucraino. Le dimostrazioni di serenità, se si fa eccezione per la ribadita promessa dell’Ue di stanziare fondi a favore dell’Ucraina, finiscono qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

