Il principe Harry ha fatto visita a Bucha, in Ucraina, accompagnato da Halo Trust, un'organizzazione umanitaria che si occupa di rimuovere le mine. Durante la visita, ha assistito a una dimostrazione delle tecnologie digitali utilizzate per il sminamento. La visita rientra in un progetto di supporto alle zone colpite dal conflitto, con particolare attenzione alle operazioni di bonifica.

Il principe Harry, duca di Sussex, ha visitato Bucha, in Ucraina, insieme a Halo Trust, la più grande organizzazione umanitaria al mondo specializzata nello sminamento, per assistere a una dimostrazione delle tecnologie digitali di sminamento. La cittadina è disseminata di mine e ordigni inesplosi a seguito dei feroci combattimenti che hanno avuto luogo quando le truppe ucraine hanno respinto le forze russe nel 2022, responsabili di uccisioni di civili nella località. Sua madre, la principessa Diana, ha collaborato con Halo Trust in Angola nel gennaio 1997, in una missione pochi mesi prima di perdere la vita in un incidente stradale a...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Harry in visita a Bucha con una ong anti-mine

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