Cane lasciato morire legato a una catena a Spoltore Lndc Animal Protection in tribunale per la prima udienza

Il tribunale di Pescara ha aperto un procedimento contro il proprietario di un cane lasciato legato a una catena a Spoltore, dove l’animale è stato trovato morente per fame e sete. La denuncia è arrivata a luglio 2024 da Lndc Animal Protection, che ha portato le prove dell’abbandono. Gli attivisti hanno scoperto il cane in condizioni terribili, con evidenti segni di maltrattamenti. La prima udienza si terrà il 19 febbraio, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Prima udienza, giovedì 19 febbraio, nel tribunale di Pescara per il caso del cane lasciato morire di fame e di sete a Spoltore, denunciato da Lndc Animal Protection nell'agosto 2024. L'associazione ha richiesto la costituzione di parte civile e si è opposta alla richiesta di messa alla prova dell'imputato. L'associazione animalista è stata presente nel palazzo di giustizia per la prima udienza relativa al gravissimo caso di maltrattamento denunciato nell'agosto 2024, dopo la segnalazione di un proprio volontario. Il procedimento riguarda un cane lasciato morire di fame e di sete, legato a una catena, sotto al sole all'interno di un terreno di proprietà privata a Spoltore.