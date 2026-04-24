Le indagini sull’omicidio sono in corso e hanno portato alla redistribuzione di dati dal telefono della sorella della vittima, tra cui appunti riguardanti i pasti e messaggi scambiati con i familiari. Sono stati trovati anche tracce di navigazione su siti della rete oscura. Le autorità stanno analizzando queste informazioni per ricostruire i movimenti e le attività online della donna, al fine di chiarire le circostanze dell’omicidio avvenuto con la sostanza ricina.

Donne assassinate con la ricina. Le ricerche, appunti sui pasti, messaggi con i familiari e la navigazione nel lato oscuro della rete. Ovvero il "dark web" dove sarebbe possibile procurarsi il veleno usato per uccidere Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, 50 e 15 anni. Martedì l'incidente probatorio sul cellulare sequestrato di Alice, 19 anni, sorella della 15enne morta assieme alla mamma per l'assunzione di ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Sul caso aperti due fascicoli, il primo con cinque medici indagati per omicidio colposo, il secondo, per ora contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Gli inquirenti non hanno trovato ancora un movente per il duplice delitto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccise con la ricina, analisi nel telefono della sorella Alice. Gli appunti sui pasti

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