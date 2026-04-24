Una donna è stata trovata morta nella propria abitazione, vittima di un omicidio commesso dal marito. Prima di morire, aveva pubblicato un post su Facebook in cui scriveva: “Non abbasso la testa”. Le sue parole sono rimaste visibili online, dove aveva anche scritto: “Se mai abbasserò la testa… sarà solo per ammirare le mie scarpe”. La vicenda si svolge nel contesto di una tragica vicenda familiare.

Le parole restano lì, ferme nel tempo, scritte nero su bianco come un pensiero qualsiasi. “Se mai abbasserò la testa. sarà solo per ammirare le mie scarpe”. Una frase tra tante, che oggi assume un significato diverso, quasi profetico. Poi una sera come tante, interrotta da un litigio, dalle urla e da quei colpi improvvisi che spezzano tutto. In pochi istanti, una casa diventa il luogo di una tragedia. La vittima è Stefania Rago, 46 anni, uccisa dal marito Antonio Fortebraccio, 48 anni, nella loro abitazione di Foggia, in via Gaetano Salvemini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe sparato tre o quattro colpi di pistola, almeno uno dei quali risultato fatale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uccisa in casa dal marito, orrore totale. Su fb scriveva: “Non abbasso la testa”

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