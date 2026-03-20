La madre di Valentina Sarto uccisa dal marito | Una volta le aveva sbattuto la testa contro l'armadio

La madre di Valentina Sarto ha raccontato che la figlia le aveva detto di essere stata minacciata dal marito, Vincenzo Dongellini, reo di aver ucciso la donna. Ha anche riferito che la figlia una volta le aveva sbattuto la testa contro l'armadio. La testimonianza si inserisce nel procedimento legale che vede coinvolto l’uomo per il femminicidio.

La madre di Valentina Sarto, uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, ha raccontato le minacce che la figlia le aveva detto di subire dall'uomo a cui è stato contestato il reato di femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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