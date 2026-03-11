Addio Daniela uccisa a coltellate dal marito | orrore in casa

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa a Messina, colpita da numerose ferite da arma da taglio. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, quando la donna è stata trovata senza vita. L'omicidio è stato compiuto dal marito, che è stato immediatamente arrestato. La scena del crimine si è svolta nell'abitazione della coppia.

È stata trovata senza vita nella propria abitazione, colpita con numerose coltellate. Il delitto è avvenuto a Messina, dove nella serata di ieri è stata uccisa Daniela Zinnanti, 50 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto nell'appartamento di via Lombardia, dove viveva da tempo. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, l'aggressione si sarebbe consumata proprio tra le mura domestiche, senza che la vittima riuscisse a mettersi in salvo. La scoperta del corpo e l'allarme lanciato dalla figlia. A far scattare l'allarme è stata la figlia della vittima, insospettita dal silenzio della madre e preoccupata perché non rispondeva più alle telefonate.

