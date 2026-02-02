Padova aggressione shock in stazione | prima aggredisce una donna poi resiste e ferisce due agenti

Un uomo di 35 anni ha seminato il panico questa mattina alla stazione di Padova. Prima ha aggredito una donna, poi ha cercato di scappare tra le vie del centro. Quando sono intervenuti gli agenti, ha resistito e ha ferito due di loro. Alla fine è stato arrestato. La scena è stata molto spettacolare e ha causato apprensione tra i presenti.

Un 35enne già noto alle forze dell'ordine ha seminato il panico in stazione. La fuga per strade del centro e l'arresto Prima la violenza cieca contro una donna, poi la furia contro gli agenti. Una serata di paura quella vissuta nei pressi della stazione ferroviaria di Padova il 31 gennaio, dove una 42enne è stata aggredita con calci e pugni durante una lite per futili motivi. Un'aggressione improvvisa e brutale avvenuta sotto gli occhi dei passanti che hanno richiesto l'intervento del 118 per soccorrere la donna. La 42enne presentava evidenti segni di lesioni, tra cui escoriazioni agli arti superiori, arrossamenti allo zigomo e una ferita al volto.

