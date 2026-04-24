Tyra Grant si ferma al secondo turno di Madrid dopo aver affrontato Cirstea, in una partita in cui ha mostrato una buona prestazione. La giocatrice qualificata italiana ha incontrato difficoltà contro l’avversaria che ha prevalso in due set. La partita si è conclusa con la sconfitta di Grant, che ha concluso il suo percorso nella competizione.

Si ferma al secondo turno la corsa della qualificata azzurra Tyra Caterina Grant nel tabellone principale del WTA 1000 di Madrid: la numero 25 del seeding, la romena Sorana Cirstea, si impone per 6-2 7-6 (5) in un’ora e 25 minuti di gioco ed al prossimo turno affronterà una tra la qualificata transalpina Leolia Jeanjean e la numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2 con i servizi dominanti (solo 3 punti vinti in risposta), poi è la romena la prima a salire di livello, infilando 7 punti consecutivi che le valgono tre palle break nel sesto gioco. La terza occasione è quella buona e Cirstea va sul 4-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyra Grant paga l’inesperienza e si arrende a Cirstea dopo una prestazione convincente a Madrid

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