Madrid Tyra Grant sfida il mito Cirstea | scontro tra due ere
Venerdì 24 aprile si svolgerà un match sul campo 8 a Madrid tra Tyra Grant, giovane tennista italiana numero 262 del ranking, e Sorana Cirstea, giocatrice rumena tra le prime posizioni e vicina al ritiro. La partita rappresenta un confronto tra due generazioni diverse, con Grant che cerca di opporsi alla veterana Cirstea in un torneo che attira l’attenzione degli appassionati di tennis.
? Cosa sapere Tyra Grant sfida Sorana Cirstea venerdì 24 aprile sul campo 8 a Madrid.. La giovane italiana numero 262 affronta la testa di serie rumena prossima al ritiro.. Venerdì 24 aprile 2026, sul campo 8 del torneo WTA 1000 di Madrid, l’azzurra Tyra Caterina Grant affronterà la veterana Sorana Cirstea in un confronto che segna un netto passaggio generazionale nel tennis femminile. L’appuntamento per la giovane promessa italiana, attualmente posizionata al numero 262 del ranking mondiale, si inserisce in un percorso agonistico a Madrid estremamente convincente. Dopo aver superato le fasi di qualificazione battendo la slovena Veronika Erjavec e l’ungherese Panna Udvardy, la nativa di Roma ha confermato il proprio stato di grazia nel primo turno del main draw.🔗 Leggi su Ameve.eu
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