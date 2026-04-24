L’attaccante di una squadra di calcio italiana, protagonista di una recente vittoria in Coppa Italia, ha condiviso il suo pensiero sul percorso da seguire per migliorare nel calcio. Ha parlato di un giocatore che ammira e al quale aspira a somigliare, sottolineando l’importanza di non smettere mai di imparare, di migliorare e di crescere nel suo ruolo. La sua frase riflette l’impegno costante nel raggiungimento degli obiettivi sportivi.

2026-04-23 21:57:00 Flash news da TS: “Non devo mai smettere di imparare, di migliorare, di crescere, questo è l’obiettivo. Per il futuro devo cercare di arrivare più in alto possibile senza rimpianti, godendomi la vita senza togliermi nulla”. A dirlo è Edoardo Motta, eroe della semifinale di Coppa Italia che ha visto la Lazio superare l’Atalanta ai calci di rigore, dove il portiere classe 2005 è stato decisivo in 4 occasioni su 5. Oltre a prendersi la scena di Bergamo, gli uomini di Maurizio Sarri hanno tenuto aperto lo scenario di un finale di stagione che riscatterebbe ostacoli, difficoltà e spaccature che hanno condizionato l’annata già dall’estate scorsa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Motta, l’eroe della Coppa Italia parla del suo idolo: “Voglio diventare come lui”

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Il senso della Lazio per la Coppa Italia. Ultimo capitolo: Edoardo Motta. Di @enver x.com