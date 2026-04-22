Pagelle Atalanta Lazio Motta eroe della serata di Coppa Italia! Debacle della Dea – I VOTI

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia 202526, Lazio e Atalanta si sono affrontate in una partita che ha visto il protagonista Motta, definito eroe della serata. La formazione atalantina ha subito una sconfitta pesante, che ha messo fine al suo percorso nel torneo. Sono stati assegnati i voti ai giocatori delle due squadre, con giudizi dettagliati sui loro rendimento durante l’incontro.

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