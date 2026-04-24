Ieri a Milano si è svolta la prima mondiale di Il Diavolo veste Prada 2, con l'intera città diventata un palcoscenico. L'evento si è sviluppato tra il centro e la rinomata sede della Rinascente, dove si è tenuta la festa finale. Molti partecipanti si sono riuniti per assistere alla proiezione, mentre il cast principale non era presente. La giornata ha visto coinvolgimenti di vari personaggi pubblici, tra cui artisti e personalità del mondo dello spettacolo.

Ieri 23 aprile 2026 Milano si è trasformata in un set a cielo aperto per la première de Il Diavolo veste Prada 2, con un evento diffuso che ha coinvolto il centro città e culminato nella festa alla Rinascente. Tra red carpet, proiezioni e after party, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla lunga lista di ospiti, tra volti dello spettacolo, della moda e delle istituzioni. Peccato che fosse assente proprio il cast principale del film, che era a Londra. Luca Zingaretti alla premiere de Il diavolo veste Prada 2 a Milano That’s Fab (Instagram) All’evento sono stati avvistati, tra gli altri, Simona Ventura, Roberto Bolle, Enzo Miccio e Carla Gozzi con la cantante Clara, insieme a nomi come Luca Zingaretti, Dardust e lo chef Niko Romito.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tutti alla première de Il Diavolo veste Prada 2… tranne il cast: da Zingaretti a Bolle, chi c’era a Milano (FOTO)

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Tutti alla première de Il Diavolo veste Prada 2… tranne il cast: da Zingaretti a Bolle, chi c’era a Milano (FOTO)La premiere milanese de Il Diavolo veste Prada 2 riunisce star e volti noti tra cinema moda e spettacolo nel cuore della città. cinemaserietv.it

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