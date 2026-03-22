Delmastro e Montanari sono stati intervistati sul Nove, commentando le recenti polemiche che coinvolgono Delmastro. Durante l’intervista, si è parlato della possibilità di dimettersi, con una battuta sulla percezione pubblica e la gestione delle relazioni personali. Si è anche fatto riferimento al comportamento di Delmastro, definendolo “talmente scemo” da non rendersi conto di chi frequenta.

“L’unica linea di difesa possibile è che Delmastro è talmente scemo da non accorgersi di chi frequenta. Ma tu allora gli affideresti un incarico di governo?” Così Tomaso Montanari, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove. “Un tempo si diceva che sulla moglie di Cesare non doveva gravare nemmeno un sospetto: ora la moglie di Cesare fa le orge per la strada, forse ci dovremmo fare qualche domanda”, ha concluso. Massimo Giannini conduce Circo Massimo dall’8 ottobre alle 21.30 su Nove: “I testimoni del tempo che cambia, l’intelligenza dei fatti e la forza delle idee” L’Ispettore: “Era lui a vagliare le persone di cui ci si fidava”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delmastro, Montanari sul Nove: “Dimettersi? Una volta si diceva che sulla moglie di Cesare non dovesse gravare sospetto: ora fa le orge per strada”

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