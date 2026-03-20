Fiorello | Abbiamo preso una cantonata abbiamo letto un articolo in cui si diceva ‘Benigni vota sì’ ma era una bufala Mika detto che non si è espresso pubblicamente Giusto riconoscere i propri errori
Fiorello ha ammesso di aver frainteso una notizia circolata sui social, secondo cui Benigni avrebbe votato sì, notizia poi rivelatasi falsa. In un commento pubblico, ha riconosciuto di aver sbagliato a credere a quell’informazione senza verificarla, precisando che Mika non si è espresso pubblicamente sulla questione. Si tratta di un errore che l’ha portato a correggere il proprio racconto.
“Abbiamo preso una cantonata, abbiamo letto un articolo in cui si diceva ‘Benigni vota sì’ ma era una bufala e ci siamo cascati. Ho avuto il piacere di parlare con lui al telefono, non si è espresso pubblicamente ed è giusto riconoscere i propri errori”. Così Fiorello durante l’appuntamento di ieri, 19 marzo, con “La Pennicanza”. L’equivoco è nato da un vecchio video del 2016 in vista del Referendum costituzionale sulla riforma del governo Renzi. Poi si è parlato del fenomeno del momento: “Kimi Antonelli, baby della Formula 1, ha solo 19 anni. Io a quell’età a stento guidavo il triciclo! ”. Parte l’effetto pista e arriva il finto Kimi Antonelli: prima sfreccia senza riuscire a parlare, poi il collegamento con voce da bambino: “Sono proprio io! Sulla macchina mi hanno fatto mettere l’adesivo ‘bambino a bordo’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Leggi anche: Fiorello a La Pennicanza chiede scusa in diretta: “Giusto riconoscere i propri errori”
«Non abbiamo bisogno di persone che si uniscano a una guerra che abbiamo già vinto»L'ha detto Donald Trump riferendosi al primo ministro britannico Keir Starmer, che è stato un po' indeciso sul ruolo del Regno Unito nella guerra...
Aggiornamenti e notizie su Fiorello Abbiamo preso una cantonata...
Temi più discussi: Fiorello a La Pennicanza chiede scusa in diretta: Giusto riconoscere i propri errori; Senhit: Ho iniziato a cantare grazie al Karaoke di Fiorello, il primo a credere in me è stato Curreri degli Stadio. Amo Guccini e con Boy George ho anche discusso; Incursione di Fiorello per i 50 anni del Tg2: Col direttore Preziosi abbiamo in comune le mogli...; Colpo grosso a 'La Pennicanza', Fiorello intervista in diretta Kimi Antonelli.
Fiorello intervista Kimi Antonelli, da Hamilton i complimenti più belliLa Pennicanza si apre con un'ode speciale di Fiorello nel giorno della festa del papà: L'uomo sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quello che nella scala gerarchica familiare viene dopo ... ansa.it
Fiorello a La Pennicanza chiede scusa in diretta: Giusto riconoscere i propri erroriColpo grosso di Fiorello a La Pennicanza con la videochiamata di Kimi Antonelli. E poi chiede scusa a Roberto Benigni. dilei.it
Buongiorno amici di Fiorello and Friends! Si parte con il sorriso… perché è venerdì! E con l’energia travolgente di Fiorello tutto diventa più leggero, più divertente… più pazzo! Tra risate, complicità e quel tocco di follia che non manca mai, ini - facebook.com facebook
Kimi Antonelli da Fiorello: il talento bolognese conquista anche la radio x.com