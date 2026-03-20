Fiorello ha ammesso di aver frainteso una notizia circolata sui social, secondo cui Benigni avrebbe votato sì, notizia poi rivelatasi falsa. In un commento pubblico, ha riconosciuto di aver sbagliato a credere a quell’informazione senza verificarla, precisando che Mika non si è espresso pubblicamente sulla questione. Si tratta di un errore che l’ha portato a correggere il proprio racconto.

“Abbiamo preso una cantonata, abbiamo letto un articolo in cui si diceva ‘Benigni vota sì’ ma era una bufala e ci siamo cascati. Ho avuto il piacere di parlare con lui al telefono, non si è espresso pubblicamente ed è giusto riconoscere i propri errori”. Così Fiorello durante l’appuntamento di ieri, 19 marzo, con “La Pennicanza”. L’equivoco è nato da un vecchio video del 2016 in vista del Referendum costituzionale sulla riforma del governo Renzi. Poi si è parlato del fenomeno del momento: “Kimi Antonelli, baby della Formula 1, ha solo 19 anni. Io a quell’età a stento guidavo il triciclo! ”. Parte l’effetto pista e arriva il finto Kimi Antonelli: prima sfreccia senza riuscire a parlare, poi il collegamento con voce da bambino: “Sono proprio io! Sulla macchina mi hanno fatto mettere l’adesivo ‘bambino a bordo’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorello: “Abbiamo preso una cantonata, abbiamo letto un articolo in cui si diceva ‘Benigni vota sì’, ma era una bufala. Mika detto che non si è espresso pubblicamente. Giusto riconoscere i propri errori”

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