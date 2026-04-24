Una giovane turista ha perso la vita dopo essere caduta in un vulcano attivo, mentre era in visita con una guida turistica. Le immagini delle sue ultime ore sono state diffuse, suscitando interrogativi sulla condotta della guida, che, secondo alcune testimonianze, avrebbe lasciato la donna in condizioni di pericolo. La vicenda sta attirando l'attenzione delle autorità, che stanno ora indagando sui dettagli di quanto accaduto.

Gli ultimi istanti di vita di una giovane viaggiatrice sono stati immortalati in immagini inquietanti dopo che è caduta in un vulcano; ora si moltiplicano le domande, poiché, secondo quanto riferito, sarebbe stata «abbandonata» dalla sua guida turistica. Juliana Marins, una ventiseienne brasiliana, aveva un cuore fatto per l’esplorazione. Da febbraio era impegnata in un viaggio da sogno attraverso il Sud-Est asiatico, documentando ogni passo e condividendo messaggi con i suoi cari a casa, in particolare con sua madre, Estela, e suo padre, Manoel Marins. “Chi non prova non vola mai”, ha scritto in un post su Instagram il 10 giugno, prima che il suo profilo fosse reso privato.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Turista cade nel vulcano e viene lasciata morire dalla guida

Notizie correlate

Quando la verità non viene negata: viene lasciata marcireIn questi giorni si è tornati a parlare di Epstein, dei suoi legami, dei suoi giri, dei suoi contatti altissimi.

Incidente stradale nel Milanese, ragazzo di 17 anni cade dalla moto e viene travolto da un’auto: è gravissimoA Vimodrone (Milano), un ragazzo di 17 anni è caduto dalla moto ed è stato travolto da un'automobile.