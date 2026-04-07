Recentemente si è riacceso il dibattito su Epstein, noto per le sue connessioni con figure di alto livello e per le attività sospette che lo hanno coinvolto. Si discute di come le indagini abbiano portato alla luce dettagli sui suoi rapporti e sui suoi rapporti con personalità influenti. La vicenda ha riaperto il confronto su temi legati alla giustizia e alla trasparenza in relazione a questi network.

In questi giorni si è tornati a parlare di Epstein, dei suoi legami, dei suoi giri, dei suoi contatti altissimi. E come spesso accade, quando certi nomi fanno troppo rumore, la scena si riempie di frasi già sentite: “io non sapevo”, “lo conoscevo ma non sapevo chi fosse davvero”, “ero vicino, ma non ero dentro”. Tra i nomi tornati a galla ci sono anche quelli dei Clinton, che stanno cercando, come altri, di prendere le distanze da una storia ormai marcia da anni, pronta a esplodere. E allora viene da pensare una cosa semplice, quasi ingenua: ma possibile che nessuno sapesse mai niente? Possibile che quando il potere gira tra soldi, relazioni e ambienti esclusivi, la verità diventi sempre. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando la verità non viene negata: viene lasciata marcire

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