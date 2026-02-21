La Trave del Montalbano Un patto fra dieci Comuni per far decollare il turismo

Dieci Comuni toscani hanno unito le forze per rilanciare il turismo locale attraverso il progetto “La Trave del Montalbano”. Questa iniziativa crea un sistema di itinerari condivisi e una promozione coordinata del territorio, puntando a valorizzare le bellezze e le attrazioni della zona. Tra le novità spiccano percorsi tematici e eventi culturali che coinvolgono le comunità. La collaborazione mira a rendere più attrattivo il Montalbano per visitatori e residenti.

Un sistema integrato di itinerari e una promozione unitaria del territorio. Si chiama "La Trave del Montalbano", il progetto turistico-culturale condiviso da dieci Comuni di un'area toscana vasta: Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Capraia e Limite, Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. La presentazione è avvenuta a Vinci all'agriturismo "Il Piastrino" con la firma di una manifestazione di intenti che avvia formalmente il percorso condiviso tra i Comuni. Leonardo Da Vinci con le sue origini e la sua storia è il personaggio che unisce queste realtà che nel corso del tempo si sono fatte conoscere per le eccellenze enogastronomiche, il turismo lento, il trekking in tutte le sue forme (a piedi, in bicicletta, a cavallo).