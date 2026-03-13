4 nuovi itinerari | il turismo inclusivo trasforma

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la Cooperativa sociale Cosy For You ha presentato quattro nuovi itinerari turistici progettati per rendere il turismo più accessibile. Questi percorsi sono stati pensati per eliminare le barriere fisiche e cognitive, offrendo a tutti la possibilità di scoprire nuove esperienze nel rispetto delle diversità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto di turismo inclusivo.

Nel cuore della Mostra d’Oltremare di Napoli, la Cooperativa sociale Cosy For You ha svelato quattro nuovi percorsi turistici pensati per eliminare le barriere fisiche e cognitive. Questa iniziativa, presentata oggi durante l’inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), trasforma il territorio campano in uno spazio inclusivo dove il viaggio diventa accessibile a tutti. Il progetto, sostenuto finanziariamente dalla Fondazione con il Sud, punta a ridefinire l’offerta regionale collegando aree interne montuose con le zone costiere. Non si tratta solo di adattare spazi esistenti, ma di creare itinerari che uniscano arte, natura e fede attraverso tappe precise come Buccino, Caposele e Materdomini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4 nuovi itinerari: il turismo inclusivo trasforma Articoli correlati Turismo lento e spiritualità: Frosinone protagonista nei nuovi "Itinerari Urbani Religiosi" del LazioLa Regione lancia una piattaforma digitale per valorizzare il patrimonio sacro cittadino. Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline... Aggiornamenti e notizie su nuovi itinerari Temi più discussi: La stagione estiva 2026 di Msc Crociere; 5 grandi (e meno noti) cammini italiani da percorrere in primavera; Napoli, alla Bmt Explora Journeys con una nuova visione del viaggio oceanico; Il percorso dei laghi dell’Appennino risplende. Con Molise per Tutti 4 nuovi itinerari turistici inclusiviSi chiama Molise per tutti ed è un'iniziativa che raggruppa i nuovi itinerari di turismo accessibile per persone con disabilità. In occasione della Giornata internazionale delle persone con ... ansa.it Come scoprire le Cinque Terre in modo diverso: i nuovi itinerari da provareLe Cinque Terre continuano a essere tra le destinazioni più amate d’Italia, grazie ai loro borghi colorati affacciati sul mare e ai panorami mozzafiato. Tuttavia, un nuovo progetto di valorizzazione ... siviaggia.it Piazza Viola, è rivoluzione: ecco i nuovi itinerari per le auto. Cambiato il senso di marcia su via Bonaccorsi: ora si va da Nord verso Sud - facebook.com facebook La nostra rubrica fiere e sagre del Piemonte torna da giovedì 26 febbraio! Scegli nuovi itinerari e condividi l'idea con famigliari e amici: fai conoscere il canale di Regione #Piemonte condividendo il link whatsapp.com/channel/0029Va… @piemonte_italia x.com