Il 17 marzo 2026, la provincia di Prato e il Mugello ospitano due eventi fieristici di rilievo che attirano circa 15.000 visitatori e coinvolgono 90 buyer del settore turistico. Questi appuntamenti rappresentano un momento importante per il turismo locale, con presenze significative provenienti da diverse aree e un’attenzione particolare alle opportunità di promozione e sviluppo nel territorio.

Il 17 marzo 2026 segna un momento di convergenza strategica per il turismo toscano, dove la provincia di Prato e il Mugello si posizionano al centro di due eventi fieristici di rilievo. Mentre a Napoli si svolge l’edizione record della Borsa Mediterranea del Turismo con quindicimila visitatori e 487 espositori, nel Mugello prende il via Sharing Tuscany, che riunisce oltre 90 buyer nazionali e 70 seller locali. Il gruppo Art Hotel rappresenta Prato in entrambi gli appuntamenti, trasformando i numeri grezzi in opportunità concrete per il territorio. La presenza internazionale è massiccia: 17 Paesi esteri hanno inviato delegazioni alla fiera napoletana, occupando 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato e Mugello: 15.000 visitatori e 90 buyer per il turismo

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