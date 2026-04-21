Da oggi, nel Salento, si svolge un evento che coinvolge venti buyer provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di promuovere il turismo lento nella zona. La località di Presicce-Acquarica si prepara ad essere il centro di questa iniziativa internazionale, che durerà fino a fine settimana. Si tratta di un progetto itinerante chiamato BTM InterAzioni, che mira a mettere in contatto operatori e operatori del settore turistico.

Presicce-Acquarica si trasforma da oggi, martedì 21 aprile 2026, nel fulcro del turismo internazionale nel Sud Salento, accogliendo il progetto itinerante BTM InterAzioni. Per tre giorni, l’antico borgo diventerà il palcoscenico di un confronto strategico tra chi offre i servizi turistici e chi gestisce la domanda globale, puntando a valorizzare le radici profonde del territorio attraverso modelli di sviluppo sostenibili. L’iniziativa, promossa da BTM Italia – Business Tourism Management, mette al centro una destinazione capace di coniugare la storia dei palazzi nobiliari e delle chiese barocche con la forza della natura, fatta di masserie, muretti a secco e ulivi millenari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento: il Sud punta al turismo lento con 20 buyer internazionali

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