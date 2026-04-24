Turismo 109 milioni per rivoluzionare hotel e digitalizzazione

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero del Turismo ha annunciato uno stanziamento di 109 milioni di euro destinati al settore alberghiero, con l’obiettivo di promuovere innovazioni nella digitalizzazione e nella sostenibilità energetica. La gestione di questi fondi sarà affidata ad Invitalia, che si occuperà di distribuire le risorse entro il 2026. La misura mira a favorire interventi di ammodernamento e miglioramento delle strutture ricettive italiane.

?? Cosa sapere Il Ministero del Turismo stanzia 109 milioni di euro per il comparto alberghiero. Invitalia gestirà i fondi per digitalizzazione e sostenibilità energetica entro il 2026. Il Ministero del Turismo ha ufficializzato in Ufficiale un piano da 109 milioni di euro volto a trasformare la struttura tecnologica e la stagionalità del comparto alberghiero e produttivo italiano. L'operazione finanziaria si articola attraverso una distribuzione strategica tra 59 milioni destinati a fondi perdut .🔗 Leggi su Ameve.eu

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