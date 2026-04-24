Turismo 109 milioni per rivoluzionare hotel e digitalizzazione

Il Ministero del Turismo ha annunciato uno stanziamento di 109 milioni di euro destinati al settore alberghiero, con l’obiettivo di promuovere innovazioni nella digitalizzazione e nella sostenibilità energetica. La gestione di questi fondi sarà affidata ad Invitalia, che si occuperà di distribuire le risorse entro il 2026. La misura mira a favorire interventi di ammodernamento e miglioramento delle strutture ricettive italiane.

?? Cosa sapere Il Ministero del Turismo stanzia 109 milioni di euro per il comparto alberghiero. Invitalia gestirà i fondi per digitalizzazione e sostenibilità energetica entro il 2026. Il Ministero del Turismo ha ufficializzato in Ufficiale un piano da 109 milioni di euro volto a trasformare la struttura tecnologica e la stagionalità del comparto alberghiero e produttivo italiano. L'operazione finanziaria si articola attraverso una distribuzione strategica tra 59 milioni destinati a fondi perdut .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo, 109 milioni per rivoluzionare hotel e digitalizzazione Nuovo Fondo MiTur per il Turismo 2026: Rilanciare e Innovare con la Finsubito.org Notizie correlate 17,7 milioni per rivoluzionare il turismo in Appennino: ecco il pianoUn investimento da 17,7 milioni per rilanciare Passolanciano-Maielletta Quasi 18 milioni di euro per trasformare Passolanciano-Maielletta in un polo... Libera promuove l’iniziativa 109 piazze per la Legge 109Il 7 marzo 2026 saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Turismo, in Gazzetta il decreto da 109mln per innovazione digitale, ESG e destagionalizzazione; Fondo Turismo 2026: incentivi fino al 30% e finanziamenti agevolati per le imprese; Il nuovo volto dell’accoglienza: 109 milioni per trasformare il turismo italiano; Turismo: in arrivo incentivi per digitalizzazione e riqualificazione energetica. Ministero del turismo: 109 milioni per destagionalizzazione e tecnologiaMinistero del turismo: 109 milioni per destagionalizzazione e tecnologia Le risorse stanziate, di cui 59 milioni a fondo perduto ... travelquotidiano.com Turismo, al via finanziamenti per 109 milioni per favorire il turismo tutto l’anno e innovare il settoreTutte le informazioni necessarie per richiedere i fondi destinati a rendere il turismo italiano più digitale, innovativo, ecosostenibile e più destagionalizzato ... italiaoggi.it Lunedì 11 maggio, dalle ore 9.30, presso la sala Protomoteca del Campidoglio, si terrà l'iniziativa "Roma al Lavoro - Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo". Durante l’iniziativa, aperta a sindacati, associazioni datoriali, impres facebook 109 milioni di euro per innovare il turismo italiano. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Turismo che sostiene la trasformazione del settore in chiave digitale, sostenibile ed efficiente. Leggi di più ministeroturismo.gov.it/turismo-mitur-… x.com