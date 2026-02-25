17,7 milioni per rivoluzionare il turismo in Appennino | ecco il piano

Un investimento da 17,7 milioni per rilanciare Passolanciano-Maielletta. Quasi 18 milioni di euro per trasformare Passolanciano-Maielletta in un polo turistico di riferimento tra Pescara e Chieti. È questo l’ambizioso progetto finanziato dal fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con l’obiettivo di valorizzare un’area strategica dell’Appennino abruzzese. Immagina la Maielletta, con le sue piste innevate e i paesaggi mozzafiato, diventare una meta turistica di eccellenza. Questo sogno potrebbe diventare realtà grazie a un cospicuo finanziamento che non si limita solo alla montagna, ma abbraccia un’intera area tra le province di Pescara e Chieti. Il piano prevede interventi articolati per riqualificare e collegare diverse località, con un approccio che punta alla sostenibilità ambientale e alla qualità dell’offerta. Al centro del progetto c’è una seggiovia da 7,6 milioni di euro che collegherà gli impianti della Maielletta con Stazzo di Roccamorice, nel pescarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bmt 2026: 500 espositori e 100 buyer per rivoluzionare il turismoLa Bmt 2026 coinvolge 500 espositori e 100 buyer, spinta dall’obiettivo di rivoluzionare il settore turistico.

Il piano dei borghi alla fase bis. Restyling, turismo e festival. Nuovo bando e altri due milioniLa regione ha dato il via libera alla seconda fase del piano dedicato ai borghi.

