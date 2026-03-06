Libera promuove l’iniziativa 109 piazze per la Legge 109

Il 7 marzo 2026 ricorreranno trent’anni dalla approvazione della legge 109, una data che segna quasi tre decenni dall’adozione di questa normativa in Parlamento, supportata da un milione di firme raccolte da Libera e altre associazioni contro le mafie. Per celebrare l’anniversario, Libera ha promosso l’iniziativa 109 piazze per la Legge 109, coinvolgendo diverse località italiane.

Il 7 marzo 2026 saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie la legge 109 fu approvata in Parlamento. Libera per festeggiare e onorare questi trent’anni di impegno collettivo promuove in questo fine settimana di marzo l’iniziativa “109 piazza per la legge 109”. Tre giorni di iniziative con più di 150 luoghi e spazi animati in tutta Italia da volontari della rete di Libera per promuovere e valorizzare il significato di trent’anni di beni confiscati restituiti alla collettività. Anche a Benevento avrà luogo l’iniziativa, nella giornata di domenica 8 marzo, in piazza Federico Torre, lungo il Corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

