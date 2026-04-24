Turchia pedinata in hotel | il padre salva la figlia dall’assalitore

In Turchia, un padre ha impedito a un uomo di entrare nell'ascensore e ha salvato la figlia tredicenne da un ventenne. L'episodio si è verificato in un hotel all-inclusive, attirando l'attenzione sulle misure di sicurezza adottate nelle strutture turistiche. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle conseguenze legali delle azioni. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tutela degli ospiti in ambienti ricettivi.

? Cosa sapere In Turchia un padre blocca l'ascensore salvando una figlia tredicenne da un ventenne.. L'episodio in un hotel all-inclusive solleva interrogativi sulla sicurezza nei complessi turistici.. Una tredicenne in vacanza in Turchia sfiora il peggio dopo l’inseguimento di un ventenne in un hotel all-inclusive, salvata per un soffio dall’intervento tempestivo del padre proprio davanti alle porte dell’ascensore. Il pericolo si è manifestato sotto forma di un uomo di circa 20 anni che, durante una vacanza in un complesso turistico affollato da visitatori internazionali, ha iniziato a pedinare la ragazza. Il soggetto non mostrava intenti amichevoli, ma si limitava a osservarla con atteggiamento inquietante per diversi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turchia, pedinata in hotel: il padre salva la figlia dall’assalitore Notizie correlate Sparatoria in un liceo in Turchia: l’assalitore si toglie la vitaABBONATI A DAYITALIANEWS L’attacco nella provincia di ?anl?urfa Un grave episodio di violenza ha colpito il sud-est della Turchia, nella provincia di... Cremona, come padre e figlia raggiravano gioiellerie e hotel: spariti senza pagare 4mila euro di contoFalsi bonifici e inganni ai danni di gioiellerie e strutture ricettive: coinvolti nella complessa indagine una donna di 48 anni e suo padre di 73...