Sparatoria in un liceo in Turchia | l’assalitore si toglie la vita

Un episodio di violenza si è verificato nel sud-est della Turchia, nella provincia di Sanliurfa, dove un giovane armato ha sparato all’interno di un liceo. L’attentatore ha colpito diverse persone prima di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.