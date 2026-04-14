Sparatoria in un liceo in Turchia | l’assalitore si toglie la vita
Un episodio di violenza si è verificato nel sud-est della Turchia, nella provincia di Sanliurfa, dove un giovane armato ha sparato all’interno di un liceo. L’attentatore ha colpito diverse persone prima di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attacco nella provincia di?anl?urfa. Un grave episodio di violenza ha colpito il sud-est della Turchia, nella provincia di?anl?urfa, dove un giovane armato ha aperto il fuoco all’interno di un liceo. Dopo aver fatto irruzione nell’istituto, l’assalitore ha iniziato a sparare contro le persone presenti. Il gesto estremo dopo la sparatoria. Secondo quanto riferito dal governatore provinciale Hasan Sildak, citato dall’emittente Ntv, il responsabile si è tolto la vita utilizzando la stessa arma impiegata per l’attacco. È emerso inoltre che il giovane, nato nel 2007, era un ex studente della scuola, elemento che aggiunge ulteriore complessità alla vicenda.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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