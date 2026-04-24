A Bari si tiene un incontro tra esperti per discutere delle nuove terapie contro il tumore al seno HER2-positivo. La discussione si concentra sul passaggio dalle infusioni endovenose alle somministrazioni sottocutanee, con particolare attenzione alle tempistiche e alle procedure. La scelta di questa metodologia mira a ridurre i tempi di trattamento e migliorare l’esperienza dei pazienti. L’evento si inserisce in un quadro di aggiornamento sulle terapie innovative in campo oncologico.

? Cosa sapere A Bari esperti discutono il passaggio dalle infusioni endovenose alle terapie sottocutanee HER2-positive.. La nuova modalità riduce i tempi di cura e la mobilità sanitaria verso altre regioni.. A Bari, presso la sede della Regione Puglia, il confronto tra clinici, istituzioni e farmacisti ospedalieri durante l’evento DUAL ANSWHER2+ ha tracciato una nuova rotta per la gestione del carcinoma mammario HER2-positivo grazie all’avvento delle terapie sottocutanee. Immaginate di poter trasformare una lunga attesa in ospedale, fatta di ore passate sotto infusione, in un gesto rapido che restituisce tempo prezioso alla vita quotidiana. È questa la promessa che emerge dalle discussioni tecniche avvenute nel capoluogo pugliese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al seno: la rivoluzione sottocutanea che accorcia le attese

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