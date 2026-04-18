Tumore al seno | la scoperta dell’Unical che usa un farmaco noto

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione ha condotto uno studio sul tumore al seno, utilizzando un farmaco già noto. La ricerca si è concentrata su come questo medicinale possa influenzare le cellule tumorali, analizzando i risultati in laboratorio. I dettagli sono stati presentati in una pubblicazione scientifica, senza indicare ancora applicazioni cliniche o sviluppi futuri.

Un team di ricercatori del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria ha individuato un potenziale percorso terapeutico contro il cancro alla mammella partendo dall’analisi della silodosina, un principio attivo già noto per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. La scoperta, avvenuta nei laboratori di microbiologia, igiene e sanità pubblica insieme a quelli di biologia molecolare di Cosenza, evidenzia come una molecola già in uso possa mostrare capacità di contrastare la crescita delle cellule tumorali. L’innovazione scientifica tra i laboratori dell’Unical. La ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al seno: la scoperta dell’Unical che usa un farmaco noto Notizie correlate Tumore al pancreas, che cosa sappiamo sul farmaco sperimentale statunitense che raddoppia la sopravvivenzaSi tratta di un risultato rilevante in un contesto in cui la prognosi resta purtroppo generalmente sfavorevole: la maggior parte dei pazienti,... Tumore al seno, scoperto interruttore molecolare che frena la progressione(Adnkronos) – Un 'interruttore molecolare' per frenare la progressione del cancro al seno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tumore al seno: arriva una nuova strategia per fermarlo; Tumore al seno, il primario Leonardo Barellini incontra gli studenti del Liceo Cecioni; Oncologia di precisione, così cambiano le cure del tumore al seno; Tumori al seno, opportuno ampliare i criteri per i test genetici. Lo studio firmato IEO. La ricerca: dall'Unical nuove speranze per la lotta contro il tumore al senoLa silodosina, farmaco attualmente impiegato nella terapia dell'ipertrofia prostatica benigna, avrebbe un'efficace attività antitumorale ... rainews.it Tumore al seno, a casa in 24 ore dopo la ricostruzione senza protesiÈ uno degli interventi più complessi della chirurgia ricostruttiva: la ricostruzione mammaria autologa microchirurgica con lembo. Il protocollo Eras, messo a ... repubblica.it "Le diagnosi di #tumore del polmone sono in aumento nei giovanissimi" #ChiaraBennati #nonstopnews LIVE Link in bio x.com Ci ha lasciati Oscar Schmidt a 68 anni. Da tempo lottava con un tumore al cervello. Il "Mano Santa" fu protagonista di una carriera lunghissima, segnata da diversi record. In Italia giocò con la maglia di Caserta negli anni '80, per poi spostarsi a Pavia facebook